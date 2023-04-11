يمكن التعرف على قيمة وتاريخ استلام المساعدة المقدمة من الحكومة الملكية لشهر رمضان، والتي تخص أولئك الذين يعانون من انخفاض في دخلهم في البلاد، نقدم لكم رابط الاستعلام عن مكرمة مستفيدي الضمان الاجتماعي 2023 وطريقة الاستعلام، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن مكرمة مستفيدي الضمان الاجتماعي 2023 وطريقة الاستعلام

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابطًا للاستعلام عن مكافأة مستحقي الضمان الاجتماعي 1444 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. كما يُمكن للأفراد التعرف على كيفية الحصول على المكافأة الملكية من خلال زيارة هذا الرابط http://sbis.hrsd.gov.sa/.

طريقة الاستعلام عن مكرمة مستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن الحصول على معلومات عن الإعانات التي تقدمها الضمان الاجتماعي من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية، حيث يتم توضيح الخطوات التالية

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي على الإنترنت. انقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد. قم بإدخال التفاصيل اللازمة للتسجيل، وهي “رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري”، إضافة إلى كلمة المرور. النقر على الاستعلام عن مكرمة شهر رمضان. أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك وانقر على الزر “الاستعلام”. سيتم عرض قيمة المنحة الملكية وتاريخ صرفها بعد ذلك.

شروط المكرمة الملكية

حددت الجهات المسؤولة في المملكة المتطلبات الضرورية التي يجب توفُّرها لدى المتقدمين للحصول على مكرمة الملكية 1444، وتشمل هذه الشروط ما يأتي

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الهدية من الجنسية السعودية. على المتقدم أن لا يكون حائزًا على أي عقارات أو قطع أراضٍ. يجب أن يكون دخل المتقدم منخفضًا ليصل إلى الحد الأدنى لمنحة الملكية. يشترط الحصول على المكرمة في المملكة العربية السعودية وجود إقامة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل موعد صرفها.



موعد صرف المكرمة الملكية

منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم صرف المكرمة الملكية في وقت مبكر لهذا العام. عادة ما يفتح باب تقديم الطلبات للحصول على المكرمة الملكية في أول يوم من شهر رمضان، ويستمر حتى نهاية الشهر، ويبدأ صرف المكافأة عادةً في ثالث أسبوع من رمضان. ولا يزال مجال الحصول على هذه المكافأة مفتوحاً لجميع المستحقين في المملكة، حسب إعلان رسمي صادر من قِبَل جهات الإدارية. ذكر موقع تويتر أنه سيتم توزيع المنحة الملكية قريبا، وهي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال سعودي.

قيمة المكرمة الملكية

أفادت وزارة الموارد البشرية بأنّ قيمة مكافأة الملك المكرمة لعام 1444 هجري تبلغ 1000 ريال سعودي للفرد الذي يُعتبر جزءًا من عائلة، بينما ستصل إلى 500 ريال فقط للتابعين.

وقت صرف المكرمة الملكية

سينتهي وقت صرف المكرمة الملكية بإرسال الرسائل النصية من الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، وستستمر عملية الإيداع طوال 24 ساعة.

بعد استلام الإخطار المشير إلى صرف المنحة الملكية من الوزارة، يتعين الانتظار حتى وصول إخطار الإيداع في البنك لمدة ساعتين أو أكثر.