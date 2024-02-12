4 ايام اجازة.. الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ وفق لوزارة التربية والتعليم

نقدم لكم الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤، حيث بدأت منذ يومين مراسم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023، 2024 رسميًا في كافة المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن تفاصيل خريطة الفصل الدراسي الثاني، وكذلك مواعيد الامتحانات؛ وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أفضل جودة للتعليم خلال تلك الفترة، وسوف نوضح ذلك من خلال الأسطر التالية.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤، وتتمثل الخطة الموضوعة من قبل الوزارة على النحو التالي:

أكدت الوزارة أن إجمالي عدد أسابيع الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023، 2024 يبلغ 35 أسبوعًا.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت 10 من فبراير 2024.

أما موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 6 يونيو 2024.

سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

سوف تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

أما امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سوف تبدأ يوم 24 أغسطس 2024.

وقد أكدت الوزارة في تصريحاتها أن هذه المواعيد السابقة تشمل جميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة وكذلك الخاصة لغات.

وقد قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالتأكيد على توفير كافة مصادر التعليم للطلاب، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية التي تقدم شرحًا وافيًا للمناهج الدراسية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل ولي الأمر.

كما أعلن عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

كما أكد السيد الوزير على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

أوضح السيد الوزير أن القنوات التعليمية قد تعمل الاستعانة بأفضل المدرسين للتدريس من خلالها في قنوات مدرستنا 1،2،3 وقد تم الإعلان عن جداولها داخل المدارس لتحقيق أقصى استفادة منها.

العطلات الرسمية والإجازات خلال الفصل الدراسي الثاني 2023، 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الفصل الدراسي الثاني يتخلله مجموعة من العطلات الرسمية والإجازات وهي على النحو التالي: