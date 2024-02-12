“مش ثابتة على سعر”أسعار الدواجن اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 في الأسواق المصرية

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، التي أصبحت حديث المواطن المصري بسبب ارتفاع أسعارها بل وأسعار عدد كبير من المنتجات والسلع الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 12 فبراير 2024….

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 12 فبراير 2024

حيث أعلنت ىبورصة الدواجن المصرية عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، والتي بلغت 91 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر دواجن الأمهات البيضائ بين 78 للكيلو، أما الدواجن البلدي فقد استقر سعرها عن 125 جنيه، فيما وصل سعر كيلو البط المسكوفي 95 جنيه.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت عن إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن،يسجل حوالي ما يقرب من 1.4 مليار طائر، أما عن الإنتاج الريفي فقد بلغ حوالي 320 مليون دجاجة.

سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين 12 فبراير 2024

فيما بلغ سعر كيلو البانيه في السوق المصري حوالي 200 إلى 220 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض

أما عن سعر الكتكوت الأبيض فقد وصل 31 إلى 37 جنيه، أما الكتكوت الساسو فقد بلغ 10 إلى 11 جنيه.

أسعار البيض اليوم الإثنين 12 فبراير 2024

أما عن أسعار البيض فقد بلغ سعر كرتونة البيض 149 جنيه من المزرعة، على أن تصل إلى المستهلك بسعر 165 جنيه، أما سعر كرتونة البيض البلدي فقد بلغ 151 جنيه على أن تصل للمستهلك بـ 170 جنيه، فيما تترواح سعر كرتونة البيض البلدي بين 145 جنيه إلى 150 جنيه من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 175 جنيه.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم الإثنين 12 فبراير 2024

كما يبحث عدد كبير عن أسعار الدواجن المجمدة والتي بلغت 100 جنيه من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 105 جنيه.