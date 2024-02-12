بيتك هيتملي خير قبل رمضان.. اخبار مفرحة من قبل وزارة التموين بخصوص توزيع مبلغ 300 جنيه لعدد من المواطنين استعداداً لشهر رمضان.. هي دي الاخبار ولا بلاش..!!

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تأمين مجموعة من المنتجات بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان الكريم في إطار جهودها لتقليل الضغوط المالية الواقعة على معظم الأسر نتيجة ازدياد تكاليف الحياة وتحرص وزارة التموين في جمهورية مصر العربية على إقامة معارض أهلاً رمضان بشكل منتظم لضمان وصول السلع الضرورية إلى المواطنين في أثناء شهر الصيام في هذا المقال، سوف نعرض لكم تفاصيل متعلقة بكل ما يخص هذه الإجراءات.

وزارة التموين تعرض كربونات بمبلغ 300 جنيه.

وفي صدد هذا الخبر حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن جهودها الى إصدار كوبونات تسوق بقيم متعددة ليتمكن المواطنون أو أي جهة أخرى تود الشراء من توزيعها على العائلات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود هذه الكوبونات سوف تمكنهم من شراء المنتجات الغذائية من منافذ التوزيع المعتمدة مثل المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي هذا واعلن معاون وزير التموين أن الكوبونات ستكون بفئات 50، 100، 150، 200، 250، و300 جنيه مصري.

تجهز وزارة التموين لبدء إقامة معارض أهلاً بشهر رمضان.

هذا وتعلن المعلومات إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انخرطت في التجهيزات الأخيرة لإطلاق معارض أهلا رمضان وذلك ابتداءً من منصف شهر فبراير الحالي بهدف تقديم المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأثمان منخفضة قد تبلغ الخصم حتى 25%. بالإضافة إلى ذلك تجري الوزارة تنسيقات مع الشركات الكبرى المصنعة لزيت الطعام والمواد الأساسية لتشجيع مشاركتهم في المعارض وعرض كميات كبيرة جدا من جميع المنتجات الغذائية خلال الفترة الذي سوف تقام فيها هذه المعارض.