عاجل الان|.. جدول مرتبات شهر مارس بالزيادات الجديدة 6000 جنيه “شوف قبضك كام”

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف مرتبات شهر مارس التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة مما يبلغ الحد الأدنى لـ 6000 جنيه، إضافة إلى أن هذه الزيادة تشمل جميع الدرجات الوظيفية في مختلف القطاعات والجهات الحكومية، فضلاً عن أن العديد من المواطنين يرغبون في معرفة جدول المرتبات بالزيادات الأخيرة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

توقع العديد من الأشخاص بأن مرتبات شهر مارس سيتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، إلا أن وزارة المالية لم تُصدر أي قرارات حول تبكير صرف المرتبات، مما يُشير ذلك إلى أن صرف الرواتب تكون يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس 2024، على أن تستمر عمليات الصرف إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس 2024، بما يسمح لجميع الموظفين بالحصول عليه.

جدول رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة

كشفت وزارة المالية، عن أن جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة، تكون على النحو الأتي:-