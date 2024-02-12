عاجل الان|.. جدول مرتبات شهر مارس بالزيادات الجديدة 6000 جنيه “شوف قبضك كام”
لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف مرتبات شهر مارس التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة مما يبلغ الحد الأدنى لـ 6000 جنيه، إضافة إلى أن هذه الزيادة تشمل جميع الدرجات الوظيفية في مختلف القطاعات والجهات الحكومية، فضلاً عن أن العديد من المواطنين يرغبون في معرفة جدول المرتبات بالزيادات الأخيرة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
توقع العديد من الأشخاص بأن مرتبات شهر مارس سيتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، إلا أن وزارة المالية لم تُصدر أي قرارات حول تبكير صرف المرتبات، مما يُشير ذلك إلى أن صرف الرواتب تكون يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس 2024، على أن تستمر عمليات الصرف إلى يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس 2024، بما يسمح لجميع الموظفين بالحصول عليه.
جدول رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة
كشفت وزارة المالية، عن أن جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة، تكون على النحو الأتي:-
- تحصل الدرجة السادسة من الموظفين على مرتبات مارس بقيمة الـ 6000 جنيه.
- في حين أن الدرجة الخامسة تصل الرواتب فيها إلى 6500 جنيه. .
- الدرجة الرابعة لشهر مارس تصل إلى 7000 جنيه.
- بيمكا الدرجة الثالثة من الموظفين يكون لهم حق الحصول على رواتب تُقدر بنحو 7500 جنيه.
- إضافة إلى أن الدرجة الثانية تصل المرتبات فيها إلى 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى للموظفين يحصلون على مرتبات تُقدر بنحو 8200 جنيه.