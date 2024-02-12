عبر موقع الوزارة.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات وموعد ظهور النتيجة

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن طلاب الصف الثالث المتوسط يستطيعون استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول من خلال الموقع الخاص بالوزارة وكذلك موقع نتائجنا، لهذا يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم بجميع المدن العراقية إمكانية الاطلاع على نتائج الدور الأول بكل سهولة وذلك من خلال النقر على رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الخاص بالوزارة، أو الرابط الخاص بموقع نتائجنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب من بين الاختيارات المتاحة يختار نتائج الصف الثالث المتوسط.

يحدد الطالب بعد ذلك المحافظة التي يوجد بها.

يقوم الطالب تحديد الدور الأول.

يدخل الطالب كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في أماكنها المحددة.

يتم النقر على كلمة بحث.

في حالة ظهور النتيجة سوف تظهر للطالب على الشاشة التي أمامه بشكل تفصيلي في جميع المواد الدراسية.

موعد اعلان نتيجة الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول

يتسائل العديد من طلاب الصف الثالث المتوسط بجميع المدن العراقية عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول حيث لم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية حتى الآن من الإعلان عن موعد رسمي لظهور هذه النتيجة موضحة بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول على الموقع المخصص لإعلان النتائج وذلك بعد الانتهاء بشكل مباشر من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية واعتماد النتيجة بشكل رسمي.