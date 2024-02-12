أفلام أكشن وإثارة.. استقبل تردد قناة فوكس موفيز الجديد 2024 Fox Movies واستمتع بأحدث الأفلام 

يرغب عدد كبير من الأفراد من محبي الأفلام الأكشن والإثارة معرفة تردد قناة فوكس موفيز وذلك من أجل مشاهدة الأفلام الأجنبية المتنوعة حيث تقوم هذه القناة بترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية بالإضافة إلى عرض الأفلام الحصرية لذلك من خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة فوكس موفيز وكذلك مميزاتها.

تردد قناة فوكس موفيز نايل سات

تردد قناة فوكس موفيز على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

التردد 11678، 11680.

معدل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة فوكس موفيز على القمر الصناعي عرب سات

يمكن للأفراد أن يقوم الأشخاص تنزيل قناة فوكس موفيز على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك من خلال كتابة البيانات التالية:

التردد 12563. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ ¾. معدل الاستقطاب أفقيًا.



مميزات قناة فوكس موفيز

تتميز قناة فوكس موفيز بالكثير من المميزات الرائعة التي جعلت العديد من الأشخاص يرغبون في تنزيلها على الأجهزة الخاصة بهم ومن أهم هذه المميزات ما يلي: