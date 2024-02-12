“يافرحتك لو انت منهم” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 …والوزارة تحدد الفئات الأولى بالرعاية

يتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الاللكترونية خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها مصر وعدد كبير من الأسر المصرية بسبب تعويم الجنيه وعدم استقرار سعر الصرف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه ورد وزارة التموين والتجارة الداخلية على الخبر ومن هي الفئات المستحقة…..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، لتؤكد أن الأخبار التي يتم تدولها بشأن هذا الخبر غير صحيحة بالمرة، وأن الوزارة لم تعلم عن أي قرارات جديدة على بطاقة التموين.

وكان الدكتور “علي المصيلحي” تحدث إلى إحدى القنوات الفضائية وأكد أن الوزارة سوف تعلن عن أي قرارات مهمة تخص البطاقة التموينية والمواطن المصري، على الصفحة الرسمية للوزارة ولا صحة لما يتم تداوله بشأن هذه الأخبار ، وأضاف خلال نهاية حديثه إلى أن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف أكياس السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، وأنه في حالة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم:

الفئات الأولى بإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024