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“اتعملي اقوي اكلات رمضان” .. تردد وطريقة تنزيل قناة فوود هوب الغنية عن التعريف.. خير استعداد لرمضان..!! نزليها الان
قناة Food Hub تعتبر واحدة من القنوات المصرية المتخصصة في فنون الطهي حيث تمتاز بتنوع برامجها التي تقدمها مجموعة متميزة من الشيفات تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تشمل تحضير أصناف مختلفة من الطعام من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المعجنات والحلويات وتسلط الضوء أيضًا على الأطباق التقليدية من البلدان العربية.
تردد وطريقة تنزيل القناة
- التردد: 10853
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
طريقة تنزيل القناة
- استخدام الريموت والضغط على زر القائمة
- اختيار الإعدادات ثم الانتقال إلى التثبيت اليدوي
- إدخال التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب
- النقر على كلمة بحث والانتظار بضع لحظات حتى يتم تحميل القناة على الجهاز
- النقر على حفظ وبذلك ستتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات الأخرى
برامج قناة فوود هوب
- شيف Hubبرنامج قدمه الشيف إياد رافع يتمحور حول تقديم مجموعة متنوعة من الأطباق السورية والشامية
- ذوق وأحكم برنامج من إعداد الشيف زينب مصطفى يتميز بتقديم مجموعة من الأطباق المغربية اللذيذة
- هتروح فين برنامج قام بتقديمه الشيف خالد زيدان يأخذك في جولة لزيارة مختلف المطاعم في أماكن مميزة
- فوود شو برنامج للشيف سارة الجندي حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق من مختلف أنحاء العالم
- عجن وخبز برنامج للشيف محمود عطية يقدم مجموعة متنوعة من المعجنات العالمية باستخدام مكونات بسيطة
- حلاوة أكلنا برنامج للشيف حورية الحداد متخصص في تقديم الأطباق الشرقية المصرية اللذيذة