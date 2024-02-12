الحق جهز ورقك ويلا.. وظائف البنك الأهلي للخريجين 2024 إليكم الشروط والاوراق المطلوبة

نقدم لكم وظائف البنك الأهلي للخريجين، في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعيين الشباب الخريجين في الوظائف المناسبة لهم في بداية حياتهم العملية قام البنك الأهلي المصري بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين، وقد أوضح البنك الأهلي المصري كافة تفاصيل التقديم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تفاصيل هذه الوظائف.

وظائف البنك الأهلي للخريجين

تم الإعلان عن وظائف البنك الأهلي للخريجين دون اشتراط الخبرة لحديثي التخرج 2020، 2023، وقد أعلن البنك عن شروط قبول الخريجين في هذه الوظائف وهي على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي معتمد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

يجب أن يكون المتقدم حديث التخرج للأعوام الدراسية 2020، 2021، 2022، 2023.

يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي جيد أو أعلى من ذلك.

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 اعتبارًا من تاريخ تعيينه.

لا يمكن تحت أي ظرف قبول المتقدمين الذين لديهم صلة قرابة خاصة إذا كانت الدرجة الثانية للمصاهرة والدرجة الثالثة للنسب.

يجب أن يكون محل إقامة المتقدم المسجل في بطاقة الرقم القومي هو نفس محل إقامته الفعلي.

خطوات التسجيل في وظائف البنك الأهلي

يمكن للخريجين التقديم في الوظائف التي أعلن عنها البنك الأهلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي من هنا .

قم بالنقر على أيقونة الوظائف.

سجل البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

عليك القيام بتعبئة استمارة التقديم بدقة.

اضغط في النهاية على خانة تسجيل.

الكليات والتخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي

قام البنك الأهلي بالإعلان عن التقديم لخريجي الكليات والتخصصات التالية: