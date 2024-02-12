“ظهور الإبنة الحقيقية للسيد غوندوز” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 كاملة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148، تتصاعد الأحداث في كل حلقة لتجذب أنظار الملايين من المشاهدين خاصة خلال الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قيامة عثمان الذي كالعادة يتصدر قوائم محركات البحث بسبب الأحداث المشوقة التي يعرضها صناع العمل في كل حلقة، وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أبرزها وقوع عثمان في الفخ الذي نصبه تاج الدين نويان، بعد أن استدرج غثمان إلى المعسكر، ويتساءل عدد كبير من المشاهدين هل يستطيع عثمان أن ينجو من خطة تاد الدين للتخلص منه، وهل الأميرة ماريا سوف تساعده في الهروب أم لا…..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

ويظهر الإعلان التشويقي لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 الكثير من الأحداث الشيقة ومنها اصابة السيدة غونجا بنت السيد يعقوب بسهم، لتفدي الأمير علاء الدين بعد أن كانت تتحدث معه وتخبره أن أخيها محمد قد التقى بتاج الدين وتكشف له حقيقة المؤامرة التي يخطط لها بنوغريمان للتخلص من عثمان، وخلال حديثها معه تلقت غونجا السهم بدلاً من علاء الدين .

إلا أن التوقعات تؤكد أن شخص تابع لبنو غرميان هو من قام بإطلاق السهم على غونجا، وذلك بعد أن اتفقت السيدة سعادة مع ابنها على هدم القصر ولكنهم لا يعلمون أن الأمر سوف ينقلب على رأسهم وأن تتلقى ابنتهم السهم بدلاً من علاء الدين الذي يحاول بشتى الطرق أن ينقد غونجا حتى يتزوجها وتنتهي قصة الحب بينهما بالزواج وليس الموت.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويعاد المسلسل في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.