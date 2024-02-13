“هتشوفي مسلسلات رمضان لحظة بلحظة” تردد قناة dmc لمشاهدة اقوي المسلسلات.. قومي بسرعة نزليها..!!

يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة تردد قناة دي ام سي الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لكي يقومو بتنزيلها على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم والاستمتاع بمتابعة المسلسلات المميزة التي تعرض على القناة ولا سيما المسلسلات الرمضانية المميزة المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024 يتوقع أيضًا أن تقدم القناة مجموعة واسعة من الإنتاجات الدرامية التي تجمع بين نجوم الفن العربي والمصري والتي يتفضلها عدد كبير من المشاهدين من مختلف الفئات العمرية ولهذا السبب قامت إدارة القناة بتحديث ترددها وسوف نتعرف عليه في هذا المقال انتظرو الكثير من التفاصيل.

تردد قناة dmc

يثير اهتمام الكثير من الأفراد استفسارهم حول تردد قناة دي ام سي على القمر الصناعي نايل سات بهدف الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية وصوت نقي يناسب جميع الأذواق لذا سنقدم لكم التردد التالي الذي يمكنكم الاستفادة منه لمتابعة برامجكم المفضلة

تردد قناة دي ام سي: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة dmc دراما

هذا ويمكنكم أيضاً تنزيل قناة دي ام سي دراما وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي

تردد قناة دي ام سي دراما: 12092. معامل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD.

وبذلك سوف نكون قد انتهينا من رصد تردد قناة دي ام سي اليكم لكي تتمتعو بكافة المسلسلات الخاصة بشهر رمضان وغيرها.