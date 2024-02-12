Reveals أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 عبر منصتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات المتصدرة خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةعن برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يمثل من أبرز البرامج الهامة التي توفرها الحكومة العراقية لمحدودي الدخل حيث تمنحه بعض المبالغ الشهرية أو الرعاية الطبية والتعليم والتأهيل المهني والإسكان وبذلك يستطيع مواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين ببرنامج الرعاية الاجتماعية إلى جانب كيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تم قبولهم ببرنامج الدعم الاجتماعي وذلك خلال الأيام المقبلة، وسيتمكن المتقدم من التحقق من مدى قبوله ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا من خلال منصة مظلتي.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد حددت سابقا مجموعة من الشروط والضوابط للقبول ضمن الرعاية الاجتماعية، وعلى المتقدم لكي يتم قبوله أن يستوفي تلك الشروط، بالإضافة إلى أن الوزارة قد قبلت حوالي 70 ألف أسرة بالعراق في الوجبات السابقة، وسيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين لهذه الوجبة قبل نهاية شهر فبراير.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر بعد ذلك على برنامج الرعاية الاجتماعية.

أدخل اسم محافظتك التي تقيم فيها بالعراق.

اختر بعد ذلك رقم الدفعة.

سجل بعد ذلك اسمك رباعيا كاملا.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام

ومن خلال الخطوات السابقة يمكنك تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للتحقق من قبولك ضمن الرعاية الاجتماعية أم لا، وإذا لم تجد اسمك فهذا يعبر عن أنك غير مؤهلا للقبول ضمن الرعاية الاجتماعية.