“بشرة سارة للمصريين“ شروط الحصول على الدعم النقدي الجديد 2024 من لجنة التضامن الاجتماعي

كشفت لجان التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروع جديد تم تقديمه من قبل قبل الحكومة وقد أبدت موافقة بشكل مبدأي عليه، والذي ينص على توفير مبلغ من المال للأسر الفقيرة والمحتاجه وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتي تتمثل في الطعام والشراب والتعليم والصحة والملبس، كما قامت الدولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الانتفاع بالمشروع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شروط الحصول على الدعم النقدي

قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وذلك ما نص عليه أيضا مشروع القانون مادة رقم 2، والشروط كالتالي:

عدم امتلاك المتقدم لأي تأمين اجتماعي.

يشترط أن يكون المتقدم تحت خط الفقر القومي.

يجب العلم أنه يتم الحصول على الدعم بشكل دائم أو مؤقت وفقا لتوافر الشروط التي حددتها أحكام القانون.

كيف يتم تحديد درجة الفقر؟

وفقا للمادة رقم 3 أنه يتم تحديد درجة الفقر من خلال خريطة الفقر ومن خلال إجراء العديد من المعادلات الاختبارية، كما أنه يوجد أيضا لجان متخصصة والتي مهمتها التحقق والتدقيق حول المتقدم وعندما تواجه خطأ ما بين التحقق ونتائج المعادلة بناء على ذلك تعمل على إرسال الطلب للإدارة وهي التي تقرر هل يستحق المستفيد الدعم أم لا، ثم بعد ذلك يتم رفعه للوزارة من أجل التأكد، يجب العلم أنه يوجد جهات متخصصة تقوم بإعادة تقييم للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة كل 3 أعوام وذلك من أجل التعرف على تغييرات قد تطرأ على المستفيد.