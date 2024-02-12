“كشوفات جديدة نزلت ..شوف اسمك فيهم” اسماء المشولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي عموم المحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن اسماء المشولين بالرعاية الإجتماعية 2024، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها العراق وعدد من الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشولين بالرعاية الإجتماعية 2024….

ما هو برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024، من أشهر برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية لمساعدة عدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار، وهو عبارة عن صرف مبلغ نقدي شهرياً لعدد كبير من الأسر والمواطنين محدودي الدخل، وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية وقبول عدد كبير من المتقدمين التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم في العراق بشكل دائم.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام”للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

رابط الاستعلام عن اسماء المشولين بالرعاية الإجتماعية 2024