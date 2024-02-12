ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد فبراير 2024 أفضل قنوات الأطفال.. تردد قناة القط والفار الحديث

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنها تعد من أبرز قنوات الأطفال التي استطاعت جذب شريحة كبيرة من الجماهير بكافة أنحاء العالم العربي نظرا لمحتواها الترفيهي والتعليمي، ولهذا حرصت العديد من ربات البيوت على متابعتها من أجل توفير جانب ترفيهي لأولادهم، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه القناة إلى جانب ترددها.

تردد قناة توم وجيري 2024

أعلنت إدارة القنوات عن تحديث تردد قناة توم وجيري 2024 عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والجدير بالذكر أن القناة تقوم بتحديثها كل يوم بشكل دوري من أجل تحسين جودة الصوت والصورة ، ويمكن لكافة المشاهدين تثبيت ترددها من خلال البيانات التالية الخاصة بكل تردد.

أولا: ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة : SD.

ثانيا : تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة :SD.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز الريموت.

اختر خيار البحث عن القنوات.

حدد البحث اليدوي.

أدخل التردد الخاص بالقناة.

اضغط بعد ذلك على زر “موافق”.

انتظر حتى يتم العثور على القناة.

اضغط بعد ذلك على كلمة “حفظ”.

وستتمكن بعد ذلك من مشاهدة القناة والاستمتاع بمحتواها بجودة عالية من خلال اتباع الخطوات السابقة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن القناة تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية مثل “فيلم الفار الطباخ والأميرة النائمة والوحش والجميلة” وكذلك “فيلم البحث عن نيمو”، وتقدم القناه محتوي هادف ومفيد لكل طفل حيث تحببه في المغامرة والشجاعة وحسن التصرف وغيرها.