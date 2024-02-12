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بقت خطر على فلوسك وصحتك.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في مصر “ارتفاع نوع وثبات الثاني”

Omnia Elbazمنذ ساعتين
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أسعار السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة

بعد إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر من قبل واحدة من الشركات المصنعة لها في مصر، بدأ الكثيرون بالبحث عن أسعار السجائر الجديدة، وما هي أسعار السجائر التي شملتها الزيادة، فهل جميع أنواع السجائر أم نوع واحد أو اثنين فقط منها، تابعوا معنا لنوضح لكم الزيادة بالأسعار.

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أمس الأحد وبشكل رسمي قامنت فيليب موريس بالإعلان عن القائمة الجديدة لأسعارها سواء السجائر التقليدية أو التبغ المُسخن، وللأسف جاءت القائمة بزيادة عن السعر المعتاد الذي كانت عليه الأسعار في وقت سابق، وجاءت الزيادة في كل عبوة على النحو التالي:

النوعالسعر بعد الزيادة
ميريت كل الأنواع85 جنيه مصري
مارلبورو كل الأنواع79 جنيه مصري
مارلبورو كرافتد كل الأنواع69 جنيه مصري
إل آند إم كل الأنواع59 جنيه مصري
التبغ المُسخن64 جنيه مصري

علمًا بأن الأسعار على كل عبوة، حيث هناك قارئ كود، ويقوم الشخص بمسحه والتعرف على قيمة العبوة، وقد نبهت الشركة على المدخنين بالتعرف على السعر قبل الشراء  منعًا لغش التجار.

أسعار السجائر اليوم كليوباترا

وفيما يخص سعر سجائر كيلوباترا فهي ثابتة دون تغيير، بل ولم تُعلن الشرقية للدخان عن زيادة بالوقت الحالي، حيث آخر زيادة كانت بالسعر التالي:

النوعالسعر
سجائر بوكس20 ج
كليوباترا كينج سايز – سوفت كويت – بوكس أبيض – بلاك ليبول – سوبر – مونديال27 ج
بلمونت/ بوسطن27 ج
وينستون أحمر – أزرق – سيلفر43 ج
وينستون أزرق – أصفر40 ج

وهذا يعني أن الزيادة في الأنواع التي تقوم شركة فيليب بتصنيعها فقط، بينما الأنواع التابعة للشرقية للدخان، فليس بها زيادة بالوقت الحالي، ولكن سبق أن زادت في وقت سابق، والأسعار بالأعلى هي أسعارها الحالية.

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Omnia Elbazمنذ ساعتين
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