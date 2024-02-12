بقت خطر على فلوسك وصحتك.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الأخيرة في مصر “ارتفاع نوع وثبات الثاني”

بعد إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر من قبل واحدة من الشركات المصنعة لها في مصر، بدأ الكثيرون بالبحث عن أسعار السجائر الجديدة، وما هي أسعار السجائر التي شملتها الزيادة، فهل جميع أنواع السجائر أم نوع واحد أو اثنين فقط منها، تابعوا معنا لنوضح لكم الزيادة بالأسعار.

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

أمس الأحد وبشكل رسمي قامنت فيليب موريس بالإعلان عن القائمة الجديدة لأسعارها سواء السجائر التقليدية أو التبغ المُسخن، وللأسف جاءت القائمة بزيادة عن السعر المعتاد الذي كانت عليه الأسعار في وقت سابق، وجاءت الزيادة في كل عبوة على النحو التالي:

النوع السعر بعد الزيادة ميريت كل الأنواع 85 جنيه مصري مارلبورو كل الأنواع 79 جنيه مصري مارلبورو كرافتد كل الأنواع 69 جنيه مصري إل آند إم كل الأنواع 59 جنيه مصري التبغ المُسخن 64 جنيه مصري

علمًا بأن الأسعار على كل عبوة، حيث هناك قارئ كود، ويقوم الشخص بمسحه والتعرف على قيمة العبوة، وقد نبهت الشركة على المدخنين بالتعرف على السعر قبل الشراء منعًا لغش التجار.

أسعار السجائر اليوم كليوباترا

وفيما يخص سعر سجائر كيلوباترا فهي ثابتة دون تغيير، بل ولم تُعلن الشرقية للدخان عن زيادة بالوقت الحالي، حيث آخر زيادة كانت بالسعر التالي:

النوع السعر سجائر بوكس 20 ج كليوباترا كينج سايز – سوفت كويت – بوكس أبيض – بلاك ليبول – سوبر – مونديال 27 ج بلمونت/ بوسطن 27 ج وينستون أحمر – أزرق – سيلفر 43 ج وينستون أزرق – أصفر 40 ج

وهذا يعني أن الزيادة في الأنواع التي تقوم شركة فيليب بتصنيعها فقط، بينما الأنواع التابعة للشرقية للدخان، فليس بها زيادة بالوقت الحالي، ولكن سبق أن زادت في وقت سابق، والأسعار بالأعلى هي أسعارها الحالية.