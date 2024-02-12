“مش هتشربها تاني خلاص”.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر اليوم الاثنين 2024/2/12 بعد الزيادة الجديدة في المحلات

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار السجائر اليوم في مصر وازدادت عمليات البحث في ذلك الأمر بعد أن شهدت أسعارها ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة فقد أعلنت شركة فيليب موريس مصر ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية وسجائر مارلبورو والتبغ وجميع منتجاتها منذ فترة قصيرة ومن ثم بدأت بعدها شركة الشرقية للدخان عن الإعلان عن ارتفاع أسعار السجائر المصرية والتقليدية من العلامات التجارية بالنسبة للمستهلك.

أسعار السجائر اليوم

شهدت أسعار السجائر ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة في مصر إلى أن وصلت أسعارها اليوم إلى الآتي

وصل سعر سجائر مارلبورو الجديد 79 جنيه بعد أن كان سعرها 69 جنيه.

كما وصل سعر سجائر مارلبورو كرافتد 69 جنيه بالسعر الجديد بعد أن كان سعرها 59 جنيه.

سعر سجائر ميرا وصل إلى 85 جنيه بعد أن كان سعرها 74 جنيه.

سعر ال ام الجديد وصل إلى 59 جنيه بعد أن كان سعرها 50 جنيه.

سعر عبوة التبغ الجديدة ابريل وصلت إلى 64 جنيه بعد أن كان سعرها 56 جنيه.

سعر عبوة تبغ المسخنheets selection إلى 64 جنيه بعد أن كان سعرها 56 جنيه.

أسعار السجائر الجديدة في الشرقية للدخان

زادت أسعار السجائر الجديدة التابعة لشركة الشرقية للدخان إلى أن وصلت هذه الأسعار بالنسبة للمستهلك إلى الآتي