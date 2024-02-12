متاح الان.. رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 الحق جهز نفسك من دلوقتي

يتساءل الكثير من الأشخاص عن ما هو رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 من أجل التقديم عليه بكل سهولة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، كما يتطلب توافر بعض الشروط المطلوبة في الشخص محدودي الدخل الذي يرغب في التقديم من أجل الموافقة على حصوله على شقق الإسكان الاجتماعي لهذا العام.

رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

هناك رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 من أجل التقديم من خلاله على شقق الإسكان الاجتماعي وهذا الرابط يكون كالآتي:

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل هو https://cservices.shmff.gov.eg/ وهذا الرابط خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما يمكن التقديم من خلال هذا الرابط على شقق الإسكان عن طريق اختيار كلمة طلب وحدة سكنية

سيطلب منك بعدها إدخال رقم المشروع الذي يريد المواطن في الحجز من خلاله.

سوف يطلب بعدها بعض البيانات الشخصية قم بإدخالها في المكان المخصص لها بشكل صحيح.

أرسل المستندات المطلوبة في المكان المخصص لهم.

قم بالضغط على كلمة تقديم الطلب.

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

يجب توافر العديد من الشروط المطلوبة من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الشروط تتمثل في الآتي