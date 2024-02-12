الوجبة السابعة.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة 7 للجنسين في جميع محافظات العراق عبر مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مازالت هي أهم ما يشغل بال المواطنين العراقيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الدفعة 7 من الدعم الحكومى الذي اقرته الحكومة العراقية مؤخرا لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط الذي يعاني وسط حالة الغلاء التي تشهدها البلاد من الرجال والنساء، حيث تسعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توسيع قاعدة الدعم الذي تقدمه لمواطنيها خلال الفترة القادمة لمساعداتهم على ظروف الحياة الصعبة والقاسية وسط حالة الاقتصاد الغير جيدة التي تشهدها البلاد، ووضعت الوزارة عدة شروط للحصول على الرعاية الاجتماعية سنذكرها لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

مازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة كل ما يخص أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أخبار وغيرها، حيث لم تعلن وزارة العمل عن لسان اي مسئول لديها حتى الآن عن موعد رسمي تعلن خلاله اسماء المشمولين الخاص بتلك الدفعة الاخيرة للموسم المنقضي 2023، ولكن وفقا لبعض المصادر فأن الوزارة تستعد الآن لعرض ونشر الاسماء المستفيدة من تلك الدفعة وذلك عقب الانتهاء من فرز وتصفية الاسماء من بعض الأسماء الغير مستحقة والغير مطابقة للشروط التي وضعتها الوزارة، فيرجي متابعة ذلك المقال باستمرار من خلال التحديثات التي نضيفها له أول بأول في أسفل المقال لمشاهدة اسمك في كشف المشمولين حال نشره مباشرة من خلالنا.

طريقة الاستعلام عن الدفعة السابعة الرعاية

والان نترك حضراتكم مع خطوات الاستعلام عن الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية للتعرف عليها حال نشرها وهي كما يلي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية. اختار ايقونة الرعاية الاجتماعية. ادخل اسم المحافظة التابع لها. قم بتحديد الدفعة التي ترغب في البحث عنها. ادخل اسمك بشكل صحيح. اضغط على كلمة الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق