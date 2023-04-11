موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة المقررة 2023 من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة، يزداد البحث عن موعد صرفمعاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديد التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ينتظر جميع المستحقين من معاش تكافل وكرامة موعد صرف المعاش وذلك قبل عيد الفطر المبارك، حيث يستفيد 22 مليون مواطن من دعم تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة المحددة حيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 من بداية يوم السبت الموافق 15 ابريل 2023، حيث يستفيد من المعاش 22 مليون مواطن ويتم الصرف هذا الشهر بالزيادة المقررة 25٪ وفقا للقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات التقديم عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة لشهر ابريل

قامت وزارة التضامن الاجتماعي باعلان عن ان هناك خطوات للاستعلام والتقديم عن معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل، حيث اتاحت الوزارة رابط للتقديم للتسهيل علي المواطنين حيث يمكن التقديم علي معاش تكافل وكرامة من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

ثانيا الضغط على خانة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل.

ثالثا ادخال جميع البيانات من الاسم الرباعي والرقم القومي.

بعد ذلك الضغط علي خانة تأكيد الاستعلام.

جدير بالذكر ان يكون الاستعلام والاشتراك مجانا بدون اي رسوم للاشتراك، ويجب احضار صور شهادة الميلاد لجميع افراد الاسرة الاقل من 18 عام، وتقديم صور بطاقة الرقم القومي وذلك للحصول علي الظعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.