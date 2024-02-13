“اجري بسرعه ضيف عيالك”.. وزارة التموين تعلن اضافة المواليد الجدد على البطاقة ولكن بشروط.. خش شوف هضيف عيالك ولا لأ.!!

يعلن مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة عن سلسلة من التحديثات الهامة التي سوف تؤثر إيجابا على حياة المواطنين في الفترة المقبلة من بين هذه التحديثات سوف يتم إضافة خاصية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين ولكن بشروط محددة يجب على المستفيدين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التأكد من عدم تجاوز عدد الأفراد الذين يظهرون على البطاقة الأربعة ويتعين عليهم الالتزام بالشروط المعمول بها لتحقيق هذه الإضافة.

الفئات التي يحق لها اضافة مواليد

يحق للفئات التالية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين:

المواطنين أصحاب تكافل وكرامة يُمنح لهم الحق في طلب إضافة المواليد الجدد إلى بطاقاتهم، بهدف تلبية احتياجات الأسرة المتزايدة الحاصلون على معاش تضامن اجتماعي يُمنح لهم أيضًا الحق في إضافة المواليد الجدد إلى بطاقاتهم، لدعمهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية الأسر البديلة تتضمن هذه الفئة الأسر التي تحتاج إلى دعم تمويني لتلبية احتياجاتها اليومية ولهم الحق في إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.

شروط اضافة المواليد الجدد

يجب أن يكون عمر الأطفال الذين سوف يتم إضافتهم إلى بطاقتك التموينية لا يقل عن أربع سنوات إذا تجاوز أحد الأطفال هذا العمر فلن تتمكن من إضافته إلى بطاقتك بعد إضافة المولود سوف تصدر بطاقة تموين جديدة تحتوي على اسمه وبياناته ويتعين عليك الاحتفاظ بها واستخدامها عند استلام السلع التموينية إذا كنت تستوفي هذه الشروط يمكنك طلب إضافة المولود الجديد من خلال التوجه إلى المكتب المختص وتقديم الوثائق المطلوبة.