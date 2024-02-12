سجل مستني ايه.. تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه بتلك المستندات عبر mom.manpower.gov.eg

واحدة من المساعدات التي تستهدف العمالة الغير منتظمة هي منحة الألف جنيه، ولهذا نجد الغير منتظمين في العمل يتساءلون بالوقت الحالي عن رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم، بحيث يتمكنوا من الحصول على تلك المساعدة كي يوفروا على الأقل احتياجاتهم الأساسية، ونذكر لكم عبر “البديل” التسجيل خطوة بخطوة والوثائق المطلوبة للتسجيل.

رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

حسب قانون العمل الذي صدر رقم 12 بعام 2003 بشأن العمالة الغير منتظمة، فإن الدولة تُقدم منحة بقيمة ألف جنيه مصريل للغير منتظمين بالعمل، كما أن قانون التأمينات أيضًا يم مزايا أخرى للعمال الغير منتظمين في عملهم، وعلى أي حال يمكن التسجيل من خلال موقع وزارة العمل المصرية سيرًا على هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة العمل المصرية الموجودة على الشبكة، واضغط على زر “تسجيل البيانات لأول مرة”.

ابدأ في تدوين البيانات الخاصة بك من خلال أربع قوائم، حيث: البيانات الشخصية. المؤهل الدراسي. الخبرات والمهارات. الدورات التدريبية.



انقر على حفظ ومتابعة واستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل، وحال توافر الشروط بك سيتم تقديم مبلغ ألف جنيه مصري لك.

أوراق تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

حتى تحصل على منحة العمالة الغير منتظمة، عليك التسجيل ورفع بعض المستندات الخاصة بك، والتي منها ما يلي: