رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق moi.gov.iq
رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق
رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق، تسعى الحكومة العراقية على توفير عدد من الخدمات الحكومية الكترونياً وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس داخل الهيئات الحكومية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة داخل المحافظات العراقية، وتعد البطاقة الموحدة من أهم البطاقات البديلة عن بطاقة الهوية الوطنية، والتي ينمكن أن يستخدمها المواطن في الكثير من المعاملات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات ورابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق….
رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق
حيث أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق، توفيراً للوقت والمجهود حيث يمكن للمواطن التقديم على البطاقة الموحدة من خلال رابط الكتروني على الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية والتعرض للإزدحام وضياع الوقت ، حيث تحتوي البطاقة الموحدة على بيانات المواطن كاملة، كما أنه تجنب المواطن من عمليات الاحتيال والنصب التي انتشرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى أن المواطن يمكنه أيضاً استخدام البطاقة الموحدة في الكثير من التعاملات والتحويلات البنكية، وهذا ما يضمن لمواطن السرية والخصوصية والأمان في الكثير من العمليات النقدية وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية خلال الآونة الأخيرة.
خطوات استخراج البطاقة الموحدة بالعراق 2024
- تأكد من اتصال جهازك بشبكة الانترنت.
- ثم ادخل على الموقع الرسمي للشؤون الخاص بالبطاقة الوطنية.
- اختر الخدمات الإدارية
- ثم اضغط على الرابط الذي سوف يظهر أمامك.
- حمل الاستمارة بصيغة pdf على الهاتف الخاص بك.
- ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- يجب أن تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- تأكد من ارفاق وادخال البيانات اللازمة.
- ثم ادخل البريد الالكتروني الخاص بك.
- واضغط على تسجيل.
- سوف يتم استقبال طلبك وبعد الإنتهاء من طباعة البطاقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تفيد موعد ومكان استلام البطاقة الموحدة.