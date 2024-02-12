رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق moi.gov.iq

رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق، تسعى الحكومة العراقية على توفير عدد من الخدمات الحكومية الكترونياً وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس داخل الهيئات الحكومية، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة داخل المحافظات العراقية، وتعد البطاقة الموحدة من أهم البطاقات البديلة عن بطاقة الهوية الوطنية، والتي ينمكن أن يستخدمها المواطن في الكثير من المعاملات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات ورابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق….

رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق

حيث أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص رابط حجز البطاقة الموحدة 2024 في العراق، توفيراً للوقت والمجهود حيث يمكن للمواطن التقديم على البطاقة الموحدة من خلال رابط الكتروني على الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية والتعرض للإزدحام وضياع الوقت ، حيث تحتوي البطاقة الموحدة على بيانات المواطن كاملة، كما أنه تجنب المواطن من عمليات الاحتيال والنصب التي انتشرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى أن المواطن يمكنه أيضاً استخدام البطاقة الموحدة في الكثير من التعاملات والتحويلات البنكية، وهذا ما يضمن لمواطن السرية والخصوصية والأمان في الكثير من العمليات النقدية وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية خلال الآونة الأخيرة.

خطوات استخراج البطاقة الموحدة بالعراق 2024