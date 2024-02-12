نزل تردد جديد قناة mbc 3 ام بي سي 3 2024 النايل سات والعرب سات

تعد قناة mbc 3 واحدة من افضل القنوات التي يحبها العديد من الأطفال حول سماع محتوياتها في مختلف الدول العربية، حيث تعرض الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة منها التعليمي والثقافي، الترفيهي، لذا يبحث دائما علي ترددها الجديد التي تبث من خلاله من قبل أولياء أمور الأطفال لذلك لأنهم يثقوا دائما في عرض محتوياها، من اهم خصائصها بانها يتم عرض برامجها علي مدار أل 24 ساعه خلال اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية، كما يتيح للجميع تنزيل القناه علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

التردد الجديد قناة إم بي سي 3 عبر نايل سات

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

معدل الترميز الخاص بقناة mbc3: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 11559.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

الآن…تردد قناة إم بي سي 3 عبر عرب سات

معدل ترميز القناه: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11470.

خصائص قناة إم بي سي 3