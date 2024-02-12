“عشان مترجعش تقول يرتني”.. ما هي حقيقة الخصم من معاش شهر فبراير… الحق شوف نفسك بسرعة..!!

بعد إصدار قرار بتخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في شهر فبراير أثارت هذه الخطوة دهشة العديد من أصحاب التقاعد خصوصًا الذين ينتمون لفئة الدخل المحدود في مصر حيث يعتمدون بشكل كبير على هذه المبالغ المالية يتساءل هؤلاء الأشخاص عن الأسباب وراء هذا الخصم الذي يتراوح ما بين 300 و 500 جنيه مصري دون إشعار مسبق مما يجعلهم يشعرون بالقلق والاستغراب وعلى الرغم من ذلك، يبقى هناك بعض الأشخاص الذين تمكنوا من استلام مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وتنوعًا.

اسباب الخصم من المعاش

تعتقد العديد من الأفراد بشكل خاطئ أن الاستقطاع من الراتب كان عبارة عن زيادة استثنائية منحتها الحكومة ثم خصمت مبلغًا منه بقيمة 300 جنيه كزيادة مؤقتة لكن هذا غير صحيح فحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار بخصوص خصم جزء من الراتب منذ بداية شهر يناير واستنادًا إلى ذلك طلب بنك الأهلي المصري وبنك مصر من أصحاب المعاشات التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة سبب الخصم من المعاشات أشارت السلطات إلى أهمية الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لبنك الأهلي المصري للتحقق من أسباب خصم مبلغ من المعاش التقاعدي عبر الاتصال بالأرقام المحددة (رقم الخط الساخن 19623 أو رقم على: 0020225941200).

موعد صرف المعاشات

بموجب الإعلان سوف يتم صرف المعاشات لشهر فبراير في الأول والثاني من الشهر للأفراد الذين يتلقون معاشات شهرية تزيد قيمتها عن 1000 جنيه بينما سيتم تخصيص الثالث والرابع من الشهر للموظفين الذين يحصلون على رواتب تبدأ من 2000 جنيه فأعلى أما الخامس والسادس من الشهر فسوف يكونان مخصصين للموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 3000 جنيه شهريًا.