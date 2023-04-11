الحقي اشتري وخزني.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء سعر كرتونة البيض اليوم

وفقا إلى أن الدواجن تشهد أن الإنسان يحتاج إليها بشكل يومي وبحاجة إلى البروتينات التي يعتمد عليها في غذائة، ويليكم اليوم اسعار الدواجن اليوم حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاع في متسهل تداول اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر ابريل الجاري بجميع انواع الدواجن سواء البيضاء أو البلدي أو الفراخ الامهات والفراخ المستوردة والكتاكيت والدواجن البرازيلي وايضا اسعار البيض بأنواعة وفيما يخص الدواجن ، ونكتب اليكم كافة الاسعار عن الدواجن بأجمعها في السطور المقبلة.

اسعار الدواجن اليوم

حيث شهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة هبوط حاد في أسعارها في جميع الأسواق المحلية

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 90- 95 جنيها للكيلو.

الأوراك: بين 75- 86 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 144- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40 -45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 49 في المزرعة ، و55-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن اليوم 2023

في التعرف عن كافة التفاصيل نوافيكم أيضا كافة اسعار البط بأنواعة وايضا اسعار البيض في الأسواق المحلية.

سعر البط اليوم يترواح ما بين 72 و80 جنية فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 125 جنيهًا.

سعر الكتكوت ألابيض: 7 جنيهات.

كتكوت ساسو: ما بين 6-7 جنيهًات

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 98- 99 جنيها في المزرعة، و 105 و107 جنيهات

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 97 جنيهًا في المزرعة، وبين 102-105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 95 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 100-110 جنيهات.

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