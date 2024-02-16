إعادة الحلقة 148 الموسم الخامس على تردد الفجر مسلسل عثمان مترجم NOW

يتساءل الكثير من المواطنين الذين يتابعون الأفلام والمسلسلات التركية عن مسلسل المؤسس عثمان، حيث أنه من المقرر كذلك أن تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل العديد من المسلسلات التركية، وتعمل قناة الفجر الجزائرية على تطوير ذاتها من الوقت للآخر، لهذا السبب قامت إدارة القناة بإصدار تردد جديد يعمل على تطويرها، حيث تقوم هذه القناة بتقديم محتوى عالي الجودة وتستخدم أيضا أحدث التقنيات في عرض المحتوى الخاص بها.

تردد الفجر مسلسل عثمان مترجم

يبحث العديد من المواطنين عن تردد الفجر مسلسل عثمان مترجم، حيث يريد متابعي مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التركية التي جذبت انتباه العديد من المشاهدين إليها، ويتم عرض هذا المسلسل على قناة فجر الجزائرية في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا، وتعرض هذه القناة كافة المسلسلات التركية بجودة عالية وبصورة واضحة، ويكون التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

هناك العديد من الخطوات اللازمة والضرورية التي لابد من اتباعها ليتم ضبط التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: