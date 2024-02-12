كشوفات بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة رمضان 2024 شوف اسمك في الوجبة الجديدة ملفات pdf

يبحث الكثير عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تعمل على تقديم الدعم المالي والمساعدات الإنسانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه يمكنك زيارة منصة مظلتي التي تم التصريح عنها والتي تعمل على التعرف على الكشوفات بصيغة PDF وانه سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، وتم إختيار الأسماء المستحقة من خلال توافر للشروط والمعايير التي حددتها وزارة العمل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن الاسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويتم من خلال التالي:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

الدخول على قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار زر قوائم الأسماء المستفيدة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

كتابة كل من الاسم ورقم الهوية الوطنية.

انقر على زر استعلام لعرض نتائج البحث.

ما هي اهم معايير وشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

حدد الوزارة عدد من المعايير التي لابد من توافرها للحصول على الدعم ومنها.