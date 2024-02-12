استخرج النتيجة الآن … الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق عبرموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تم انتهاء الطلاب من الامتحانات وينتظرون إعلان نتائج الفصل وتم الاعلان من الوزارة انه يتم الآن عمليات تصحيح الأوراق ومراجعتها، من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وستظهر عما قريب ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالعراق

يمكننا الحصول على نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في عام 2024 من خلال ان يتم اتباع الخطوات التالية والتي يبح عنها الكثير منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم النقر على زر قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية.

انقر على زر نتائج الفصل الأول للثالث المتوسط.

كتابة المعلومات الشخصية والتي من بينها رقم الجلوس أو الاسم الكامل وتاريخ الميلاد.

إدخال المعلومات المطلوبة وسيتم تحميل النتيجة.

يمكنك عرضها وطباعتها.

نتيجة الصف الثالث المتوسط الترم الاول 2024

سيتم خلال ايام قليلة الاعلان عن نتائج الفصل الأول للثالث المتوسط في العراق بعد ان يتم انتهاء عمليات التصحيح، حيث تقدمها وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لها وذلك لتسهيل عملية الحصول على النتيجة وسيتم رصد الدرجات والمرجعات النهائية لنتائج الثالث المتوسط الترم الاول من قبل لجان مختصة بذلك حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الدخول على رابط نتائجنا التي تم التصريح عنه من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة وفقا ما جاء من قبل اخر اعلان بالوزارة.