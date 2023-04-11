موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل 2023 من خلال المصرية للاتصالات

سداد فاتورة التليفون الأرضي، يزداد البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل 2023 حيث اذا لم يتم سداد فاتورة التيلفون الارضي سوف يتم التعرض الي دفع غرامة مالية وتوقف الاستقبال والاتصال، ومن خلال موقع البديل سنتعرف علي موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل ورابك الاستعلام الرسمي.

فاتورة التليفون الارضي

اعلنت شركة المصرية للاتصالات عن موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل حيث يكون الموعد النهائى لسداد فاتورة الخط الارضي هو يوم السبت الموافق 15 ابريل 2023 وهذا اخر موعد لسداد حيث اذا لم يتم سداد فاتورة الخط الارضي سيتم قطع الاتصال والاستقبال نهائيا، جدير بالذكر اذا تريد الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي يجب الدخول علي رابط المصرية للاتصالات او الاتصال على رقم 19777.

اماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023

هناك اكثر من طريقة لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل مثل فودفون كاش، ومكاتب البريد، موقع المصرية للاتصالات، والسنترلات التابعة لشركة المصرية للاتصالات ومن الممكن الدفع عبر ماكينات الصرف الالي للبنك الاهلي وبنك مصر، ومن خلال خدمة مصاري او خدمة امان او منصة خدماتى.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي