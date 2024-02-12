شوف|.. موعد صرف مرتبات فبراير 2024 ومرتب مارس بالزيادة الرئاسية+إيداع متأخرات شهر يناير

موعد صرف مرتبات فبراير 2024، الكثير من الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة يتسائلون عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024، حتى يتمكنوا من الحصول على المرتبات الخاصة بهم كما قامت وزارة المالية بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات لتخفيف الأحمال عن جميع ماكينات الصرافات الآلية.

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

‏قامت وزارة المالية بوضع مواعيد محددة حتى يتمكن جميع العاملين والموظفين في الهيئات والإدارات المختلفة بصرف المرتبات الخاصة بهم لشهر فبراير الحالي وتم وضع مواعيد محددة حتى يتمكن جميع الإداريين من الإعلان عن هذه المواعيد أمام جميع الموظفين حتى يتمكنوا من الذهاب لصرف المرتبات الخاصة بهم وكانت المواعيد المحددة يوم الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بالتحديد يوم 22 من الشهر و 25 و 26 27 و 28 ، وتم وضع أيام عديدة أمام الموظفين حتى يتم تجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

متى يتم صرف متأخرات شهر يناير

‏قامت وزارة المالية أيضاً بتحديد المواعيد حتى يتم صرف جميع مستحقات يناير المتأخرة لتكون المواعيد بدايةً من يوم الخميس الموافق 8 فبراير وأيضاً يوم الأحد الموافق 11 فبراير ويوم الإثنين الموافق 12 فبراير ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي.

‏متى يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024

‏بعد تعليمات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والتي تم من خلالها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليكون 6000 جنيه، قامت وزارة المالية بوضع مواعيد محددة لصرف مرتبات شهر مارس والتي سوف تنطبق عليها الزيادة الجديدة التي تم توضيحها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المواعيد من يوم 21 مارس ويوم 25 و 26 و 27، أما عن الصرف الخاص بمتأخرات شهر فبراير سوف يتم صرفها يوم سبعة وعشرة و 11 في شهر مارس.