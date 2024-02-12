تردد القنوات
متع صغارك بافضل الاغاني والأناشيد… تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على جميع الأقمار الصناعية
يبحث عنها العديد من محبي قنوات الأطفال حيث انها تعمل على عرض العديد من الأغاني والأناشيد الجديدة والتي يفضلها الكثير من الصغار كما انها تعمل على تعليمهم العديد من العادات ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV .
استقبال تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV
يمكننا ان نستمتع بأغاني لولو الجديدة من خلال تنزيل تردد القناة الفضائية ويتم من خلال استقبال التردد والقيام بالاتي:
- الضغط على القائمة الرئيسية.
- ثم بعد ذلك الضغط على زر اضافة الترددات.
- الضغط على البحث اليدوي بدل البحث الآلي.
- تسجيل كافة البيانات التي تم توضيحها ومنها معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- سوف تنزل قناة وناسة للأطفال ويمكننا مشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني.
تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات
يمكن مشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد وذلك من خلال البيانات التي سيتم توضيحها وهي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد : 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: SD.
ما هو تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات
كما انه يمكننا ان نقوم باستقبال التردد الخاص بالقناة على العرب سات ويتم من خلال التالي:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد : 11270.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة : HD.
- تعد م ضمن اكثر القنوات الخاصة بالصغار والتي يبحث عنها العديد من الامهات بسبب عدم عرضها لمشاهد مخيفية للصغار وعدم تعودهم على اي من العادات السيئة وتعمل على عرض وتعليم الصعار كيفية التعامل مع الاسر والاصدقاء.