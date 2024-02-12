نتائج الثالث متوسط الآن الدور الأول 2024 بنسبة نجاح تتخطى 70% عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية

ظهرت منذ قليل نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر عموم محافظات العراق الرصافة والكرخ والبصرة وذي قار وديالي وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوي والقادسية والانبار وبابل وصلاح الدين والكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة والرصافة الأولى والرصافة الثانية والرصافة الثالثة والسليمانية وواسط واربيل ودهوك، وذلك بعد فترة طويلة من طول الانتظار التي عاش خلالها الطلاب وأولياء أمورهم على اعصابهم وسط حالة من القلق والتوتر والخوف والترقب، ومن خلال ما تبقي من السطور سوف نطلعكم على رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 نصف العام.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

يمكنكم الآن الاستعلام على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وبعض المواقع الأخري التي تمتلك صلاحية نشر نتيجة طلاب العراق وللاستعلام من خلال موقع وزارة التربية العراقية فيمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل في البداية على رابط موقع وزارة التربية العراقي.

حدد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024.

اضغط على كلمة الاستعلام.

ستفتح لك نافذة تحتوي على كشوفات بالنتيجة بي دي اف.

يمكنك تحميلها والبحث عن اسمك.

رابط نتائج الثالث المتوسط

نقدم لكم الآن اعزائي الطلاب رابط أخر لنتائج الثالث المتوسط وهو موقع نتائجنا يمكنكم من خلاله تحميل النتيجة الخاصة بكل محافظة bdf والذي سيعلن النتيجة قريبا لعموم المحافظات العراقية: