مفاجأة من العيار الثقيل.. برنامج رامز جلال رمضان 2024 ومن أهم أبرز الضحايا

برنامج رامز جلال رمضان 2024 تساؤلات وعمليات بحث جنوني ترتفع كل لحظة عن اسم البرنامج الذي يقدمه رامز هذا العام، في كل مرة يفاجئ رامز جلال جمهورة بفكرة مجنون ومختلفة عن باقي البرامج، حيث يعد البرنامج الرمضاني الذي يقدمه رامز جلال واحد من أشهر البرامج ويتابعه ملايين الأشخاص، ويحصد البرنامج أعلى نسب من المشاهدة ويتصدر جميع محركات البحث على مدار الشهر

كما أنه ترند على جوجل من الحلقة الأولى وحتى الأخيرة، في كل عام يصدم رامز جلال الجمهور بالفكرة الذي يختارهم تجعل الجمهور في حالة ذهول، لذلك أصبح البرنامج جزء أساس في رمضان يستمتع الجمهور بمشاهدة يومياً أثناء تناول الإفطار تشوقاً لمعرفة اسم الضيف الجديد الذي يقع في الفخ، خلال السطور التالية ننشر لكم المزيد عن برنامج رامز جلال رمضان 2024.

برنامج رامز جلال برنامج رامز جلال رمضان 2024

حتى الآن لم يقوم رامز جلال بالترويج للبرنامج الرمضاني موسم 2024، وهناك تأكيد بأن هناك برنامج مختلف ومميز هذا العام، وأن الأخبار المتداولة عن وقف البرنامج وخروجه من المنافسة الرمضانية هذا العام مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لكن اعتاد رامز أن يشوق الجمهور ويعلن عن اسم البرنامج والبوستر الترويجي الأول قبل العرض بفترة قصيرة جداً ما بين عشرة إلى 15 يوم، حيث يعرض برنامج رامز جلال بشكل حصري على قناة MBC مصر عقب أذان المغرب بتوقيت القاهرة ويعرض بعد العرض ب30 دقيقة على منصة شاهد VIP.

قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

هناك أكثر من 30 شخص يتألقون في برنامج رامز جلال ويكون ضحايا الفخ الذي يدبر له رامز كل عام، حيث يستضيف رامز بين شخصيات فنية وشخصيات إعلامية وشخصيات رياضية وممثلين ومطربين، ومن أهم ضحايا رامز المتوقع استدراجها للبرنامج هذا العام.