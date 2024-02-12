“شوف مرتبك وصل لفين”موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للموظفين …. وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

يبحث عدد كبير من الموظفين والعاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للموظفين، وحقيقة صرف الزيادو الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، والتي كد أن الزيادة سوف تكون بنسبة 50% ليصبح الحد الأدنى لرواتب العامليم في القطاع العام 1200 جنيه بدلاً من 1000 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

حيث أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام وينتهي الصرف في 28 فبراير 2024، كما أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية على أنه من المقرر أن يتم صرف متأخرات الموظفين والعاملين بالدولة بداية من يوم 8 مارس 2024.

موعد تطبيق الزيادة على مرتبات الموظفين

ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة المقررة على مرتبات العاملبين بالدولة بداية من شهر مارس 2024، وهذا ما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة المالية طبقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع العام ليصبح الحد الأدنى للمرتبات 1200 جنيه بدلاً من 1000 جنيه وذلك بداية من أول مارس 2024.

جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وكانت وزارة المالية أعلنت عن جدول المرتبات الجديدة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كالتالي: