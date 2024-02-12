“موت وخراب بيوت مستعجل” .. اسعار السجائر اليوم 2024 بعد الزيادة الجديدة لمنتجات فيليب موريس

أعلنت شركة فليب موريس اسعار السجائر اليوم 2024 والتي شهدت زيادة جديدة، حيث صرحت الشركة عن أسعار السجائر للعلامات التجارية MeritوMarlboro وLM، حيث وصلت هذه الزيادة إلى 11 جنيه مصري، كما أعلنت عن أسعار التبغ المسخن TEREA و HEETS، وفيما هو آت نوضح لكم الأسعار الجديدة بأنواعها بعد الزيادة فضلاً تابعونا.

اسعار السجائر اليوم 2024

وضعت شركة موريس فليب أسعار السجائر على العبوات المنتجة لها، حيث يمكن الحصول على الأسعار من خلال رابط الاستجابة السريع QR code، والذي تم وضعها على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن، مشيرة إلى أنه يجب على التجار والموزعين الإلتزام بهذه الأسعار الجديدة، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

حيث سجلت أسعار السجائر المارلبورو اليوم بأنواعها سعر 79 جنيه مصري.

وسجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد سعر 69 جنيه مصري.

ووصل سعر سجائر ميرت إلى 85 جنيه مصري.

وسجلت سجائر ال ام سعر 59 جنيه مصري.

ووصل سعر التبغ المحسن HEETS Selections سعر 64 جنيه مصري.

وسجل سعر التبغ المحسن “HEETS Dimensions، سعر 64 جنيه مصري.

أسعار كرتونة السجائر لشهر فبراير

حددت شركة موريس فليب أسعار السجائر، بحيث وصل سعر كل كرتونة حسب نوعها كالتالي: