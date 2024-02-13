هام وعاجل.. ننشر قائمة حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم  2024 بالاسماء عموم المحافظات

خضعت المنظومة التعليمية خلال الأيام السابقة ل حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024 في بعض القيادات داخل المديريات التعليمية وديوان الوزارة، ومن المتوقع أيضاً إصدار بعض الترقيات الجديدة في بعض المحافظات كالغربية والشرقية ودمياط والفيوم، لاسيما أنه من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هي تعيين الدكتورة هالة عبد السلام منصب وكيلة الوزارة كمدير للهئية المركزية للتعليم العام بديوان وزارة التربية والتعليم.

حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024

شهدت بعض محافظات الجمهورية حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024 وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أفادت بعض المصادر المؤكدة أن الوزارة عملت في الآونة الأخيرة على تحديد نقاط الضعف والقوة ببعض قياداتها، ويأتي ذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية من أجل الإستفادة من تميز بعض القيادات في أماكنهم الصحيحة، كما أضاف المسؤول أنه سيتم إعفاء البعض منها بسبب تقاعسهم عن أداء واجباتهم.

قائمة أسماء المنقولين بوزارة التربية والتعليم 2024

تستعد المنظومة التعليمية بمصر لأضخم عملية تجديد قبل ساعات من انطلاق دارسة الفصل الدراسي الثاني، حيث شهدت وزارة التربية والتعليم تغيرات جذرية بقيادتها لم يتم إجرائها على مدار تاريخها بهذا الشكل، وعلى صعيد آخر قامت الجهات المختصة بإسناد بعض المهام إلى قيادات شابة تم الاستعانة بهم بهدف الانتفاع من حماسهم وقدراتهم، كما تم ترقية بعض المدراء للعمل بالديوان العام، ومن بين القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم الآتي: