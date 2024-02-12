بطلها احسن.. الأسعار الجديدة للسجائر اليوم الاثنين 2024/2/12 في الاسواق والسوبر ماركت

من أكثر ما تم البحث عنه خلال الساعات الماضية القليلة من قبل مدخنين السجائر بأنواعها، ما هي الأسعار الجديدة للسجائر اليوم؟، وذلك لما أعلنته أمس يوم الأحد الموافق 11/2/2024 شركة “فيليب موريس مصر” أن الارتفاع المفاجئ في أسعار السجائر لكافة منتجاتها من التبغ المسخن، وأنواع السجائر المحلية والتقليدية، وقالت أيضا في بيان لها إن هذه الأسعار معلنة على عبوات السجائر المنتجة بشفافية عبر لينك الاستجابة السريع (QR code) الذي قامت العلامات التجارية بوضعه على علب منتجات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، بالإضافة إلى أنها تدعو الموزعيين وتجار التجزئة بالتزام بهذه الأسعار المعلنة.

الأسعار الجديدة للسجائر اليوم الاثنين

تزامنا مع ارتفاع الأسعار الجديد اليوم للسجائر ، المدير العام “على نفزات كرمان” بالرغم من أنه يدعم للتحول إلى مستقبل خال من الدخان الذي يسبب الكثير من الأمراض الحادة، إلا أنه أشاد في بيان عاجل بما يتماشى مع الإستراتيجية الهادفة التي حددتها الشركة المنتجة، أن الشركة المنتجة “فيليب موريس مصر” تلتزم بالقيام بالعمل بصورة مستمرة بهدف تلبية احتياجات مستخدمي النيكوتين والمدخنين البالغين في السوق العالمي المصري.

قائمة أسعار السجائر المستوردة

سعر كافة أنواع التبغ المسخن بعد الزيادة اليوم HEETS Selections، HEETS “Dimensions، TEREA”: أربعة وستون جنيها للعبوة.

سعر سجائر كافة أنواع ميريت بعد الزيادة اليوم “Merit” خمسة وثمانون جنيها للعبوة.

سعر سجائر أنواع مارلبورو بعد الزيادة اليوم “Marlboro” تسعة وسبعون جنيها للعبوة.

سعر سجائر مارلبورو كرافت بعد الزيادة اليوم “Marlboro Crafted” تسعة وستون جنيها للعبوة.

سعر سجائر إل أم بعد الزيادة اليوم “L & M” تسعة وخمسون جنيها للعبوة.

أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” في العام الماضي في 9 نوفمبر 2023 أعلن اعتماده عن قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل، بالإضافة إلى أن الشركة لهذا العام ارتفعت أسعار السجائر المحلية بنسب تتراوح ما بين 33:12 % في أحاد عشرة أنواع من السجائر الشعبية، وهذه الأسعار تتمثل في التالي: