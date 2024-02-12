هتقبض دلوقتي ... موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مارس 2024 مع اضافة الزيادات

يعد من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير وهي موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس، فقد تم الاعلان عن الزيادة الأخيرة والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، حيث انها تهدف لتوفر حياة كريمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

تم الاعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بداية كل شهر ميلادي حالة ما لم يتم موافقة اليوم ليوم عطلة أو إجازة رسمية في الدولة، وسيتم صرف في يوم 1 من شهر مارس 2024، حتى يتمكن جميع المشتركين في الحصول على رواتبهم.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات الت يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق ومنها:

الدخول على موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

ثم يتم إدخال اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

إدخال تفاصيل المواطن.

الضغط على زر بحث.

يمكننا ان نتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

ما هي أوراق والمستندات المطلوبة للتقديم علي رواتب المتقاعدين

صور من تعريف الراتب.

نسخة من عقد الزواج.

صور من شهادة الميلاد.

سجل العائلة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

معايير الحصول علي زيادة رواتب المتقاعدين

لابد من ان يتم توافر عدد من المعايير التي لابد من توافرها ومنها: