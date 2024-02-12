ثبت الان.. تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية HD

من أكثر ما يستمتع به الأطفال القنوات الفضائية التي أبرزها قناة طيور بيبي، التي تتميز بتقديمها محتوى ممتع وشائق بالنسبة للأطفال، لذلك تبحث الكثير من الأمهات في كافة أنحاء العالم عن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 عبر محركات البحث جوجل الشهير، من خلال موقعنا نوضح تردد القناة وكيفية ضبط التردد على جهاز الريسيفر بكل سهولة.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

تسعى القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال بتقديم محتوى تعليمي شائق ومفيد لتنمية مهارات الطفل تعليميا وأخلاقيا، لذلك يهتم الآباء والأمهات باستبدال تردد القناة القديم بالتردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، بهدف السعي وراء تقديم كل ما هو جديد ومميزة من أغاني وأناشيد تعليمية ودينية وترفيهية لتنمية الوعي لدى أطفالهم:

1- تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على النايل سات

تردد القناة: 11274.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز: 27500.

2- تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على العرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

يمكنك ضبط تردد قناه طيور بيبي على جهاز الرسيفر من المنزل بالطريقه والخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات من ريموت التحكم.

ثم قم باختيار البحث عن القنوات الجديدة.

بعد ذلك نقوم بالبحث عن البحث اليدوي عن القنوات وقم بالنقر عليه.

ثم قم بإدراج تردد القناه معدل الترميز معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ الجديد.

ثم قم بالنقر على البحث وانتظر بضع ثوان حتى يتم الانتهاء من البحث، ويتم إدراج القناة على قائمة الرسيفر خلال لحظات.

مميزات محتوى قناه طيور بيبي الجديد 2024