التعليم إلكترونياً.. رابط دخول منصة مدرستي 1445 للطلاب والمعلمين بالمملكة العربية السعودية

يحاول الكثير من الطلاب والمعلمين الوصول إلى رابط دخول منصة مدرستي 1445 التي تعتبر جزء كبير لاستكمال العام الدراسي والحصول على المعلومات المهمة بشكل تفصيلي، تعد منصة مدرستي من أهم المنصات والتي حصلت على أعلى المراكز ضمن المنصات الإلكتروني، حيث تعمل منصة مدرستي بكفاءة عالية طوال 24 ساعة لأنها منصة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم.

تقوم وزارة التربية والتعليم بدور كبير لكي تطور من العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية للارتقاء بالتعليم وتحسين مستوى الطالب في التربية والتعليم، وكان لمنصة مدرستي دور في غاية الأهمية فترة جائحة كورونا وهذا هو التوقيت الرسمي لانطلاقها سنة 2020 لكي يستكمل الطلاب الدراسة عن بعد بعد تعطيل المدارس بجميع المدارس والجامعات، ولذلك ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة رابط دخول منصة مدرستي 1445

رابط دخول منصة مدرستي 1445

لتسجيل الدخول على الموقع لحضور الحصص اليومية والإطلاع على شرح الدروس والمراجعات عليكم اتباع مايلي:

الضغط على هذا الرابط منصة مدرستي. إختيار تسجيل الدخول بحساب الطالب. إدخال رقم الهوية. كلمة المرور. البريد الإلكتروني الخاص بالطالب. ثم الضغط دخول.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية حسب التقويم الدراسي، ويتم رفع نماذج من المراجعات النهائية عبر منصة مدرستي وهذا ما يجعل البحث مرتفع عنها ،حيث قامت التعليم بالإعلان عن إجازة مفاجئة للطلاب بالمملكة نظراً لحدوث بعض التغييرات بسبب ظرف طارئ لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة الشرقية ماعدا القرية العليا والخفجي والنعيرية، جعلت وزارة التربية والتعليم تعلن بشكل رسمي عن تعطيل الدراسة بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 12 من فبراير 2024 و 2 من شعبان سنة 1445 هجرياً على أن يستكمل الطلاب الدوام الدراسي عن بعد لحين إشعار جديد بعد تحسن الأوضاع.