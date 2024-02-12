هتقعدي قدم الشاشة من النهاردة … استقبال تردد تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 للاستمتاع بافضل المسلسلات التاريخية

يرغب الكثير من محبي المسلسلات التركية والتاريخية التعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي تعمل على بث محتواها على مدار 24 ساعة كما انها تعمل على عرض البرامج الترفيهية والتعليمية ومن خلال مقالنا سنتعرف على استقبال تردد تردد قناة الفجر الجزائرية 2024.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكننا ان نقوم بالاستمتاع بافضل محتوى درامي وتركي وتاريخي من خلال البيانات التالية وهي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: افقي H.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

كما انه يمكننا استقبال محتواها على العرب سات من خلال التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد القناة على الجهاز الاستقبال الخاص بك

يمكننا استقبال تردد القناة من خلال التالي:

في البداية يتم الدخول على قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بعد.

ثم ينم اختيار قمر البث.

كتابة كل من التردد ومعلومات الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث.

بعد اكتمال البحث، سيتم ظهور قناة الفجر الجزائرية في قائمة القنوات.

ما هي اهم مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز القناة بعدد من المميزات والتي من بينها التالي: