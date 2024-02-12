هنا pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم المحافظات العراقية 2024 موقع وزارة العمل

يرغب الكثير من المواطنين في العراق في معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم المحافظات، وذلك للاطلاع على قوائم وكشوفات المستفيدين من خدمة الرعاية الاجتماعية، وهي خدمة تُقدمها الحكومة سعيا منها لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالبلاد، إلى جانب مساعدة الأشخاص الذين يعانون من قلة الدخل، وذلك لكي يتم توفير بيئة آمنة لأطفالهم، لكي يعيشوا حياة سعيدة مثل باقي الأطفال، كما أن ذلك يُخفف من أعباء الموطنين حتى تنهض البلاد وتنشط الحالة الاقتصادية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

في جميع المحافظات العراقية، يبحث الكثيرون من المواطنين والأسر المستحقة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة والأخيرة لهذا العام 2024، والتي يتم نشرها في ملف PDF، وللحصول على هذه الأسماء، يلجأ الناس إلى محركات البحث المتنوعة مثل جوجل ومايكروسفت، بحثا عن الرابط الذي يعلن عن المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية لشهر فبراير 2024، حيث أتصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوف الأسماء على موقعها الرسمي وعلى منصة مظلتي على الإنترنت، حيث يمكن للراغبين الاستعلام عن الأسماء والبيانات المرتبطة بها من خلال الرابط الموجود على منصة مظلتي وموقع الوزارة الرسمي للعمل في العراق.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

للحصول على الرعاية الاجتماعية والاستفادة منها في العراق، هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها:

أن يكون المتقدم من مواطني العراق.

أن لا يملك المتقدم أي ثروة أو تأمين صحي أو اجتماعي، وأن يكون مسجلًا في الشؤون الاجتماعية.

أن ينتمي المتقدم إلى الأسر الفقيرة، وأن يكون دخلها الشهري قليلًا.

أن تكون الأسرة التي ينتمي إليها مؤلفة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 سنة للذكور، وما بين 15 و55 سنة للإناث.

أن تكون الأسرة التي ينتمي إليها بدون معيل رسمي، أو أن يكون لديها عضو معاق جسديًا أو عقليًا، وأن تكون الشروط محددة بناء على دراسة تقوم بها الوزارة.

تنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عموم المحافظات

إذا كنت تريد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في جميع المحافظات العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية: