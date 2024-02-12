غير لأي عُملة تُريدها..رابط مصرف ليبيا المركزي الاغراض الشخصية “مِنصة حجز العملات للأفراد 2024” عبر fcms.cbl.gov.ly

خصص مصرف ليبيا المركزي منصة من أجل حجز عملات أجنبية من أجل إيفاء الأغراض الشخصية عند السفر إلى خارج الدولة، ونجد الكثيرون يتساءلون بالوقت الحالي عن رابط مصرف ليبيا المركزي الاغراض الشخصية، حيث المنصة الخاصة بحجز العملة والتعرف على تفاصيل الحجز للحصول على العملة، ونوضح لكم هذا عبر “البديل” بمقال اليوم.

مصرف ليبيا المركزي الاغراض الشخصية

أتاح مصرف ليبيا المركزي منصة من أجل تقديم العملات الأجنبية للمواطنين للأغراض الشخصية، بحيث يكون أقصى قيمة للمبلغ المطلوب من الشخص أربعة آلاف دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادل القيمة بالعملات الأخرى، وقد بدأ الحجز على هذه المنصة منذ أيام وما زال التقديم متاح في وقتنا الحالي، وقد اشترطت المنصة أن يكون عمر المتقدمين متجاوز 18 سنة، وبخطوات بسيطة يكون التقديم.

لينك منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024

أتاح مصرف ليبيا المركزي الاغراض الشخصية منصة من خلالها يتمكن الليبين من حجز عملات أجنبية من قبل المصرف المركزي، وتأتي خطوات الحصول على العملات كما يلي:

اتجه ببداية الأمر إلى مِنصة حجز العملة التابع لـ مصرف ليبيا المركزي.

التابع لـ مصرف ليبيا المركزي. سجل رقمك الوطني ورقم الجواز، ثم أضف رقم الهاتف.

انتظر لتقوم المنصة بمطابقة بيانات المُدخلة وإرسال رسالة على جوالك للتأكيد.

اضغط على حساب جديد، ومنه أضف أيبان حسابك البنكر.

منه توجه لـ إضافة حسابي، وإضافة طلب جديد.

هُنا يتطلب منك تحديد فرع البنك، ثم نوع الطلب وقيمة المبلغ وغرضك من تحويل العملة من الليبي إلى العملة المطلوبة.

وافق على الشروط، ثم الخطوة الأخيرة هي “إرسال طلب”.

بعد تقديم الطلب سيظهر لك أنه قيد المراجعة وحال القبول، سيتم تحديد موعد لك للحصول على العملة المطلوبة.