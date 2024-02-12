Karameesh.. تردد قناة كراميش 2024 على جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات
من أكثر ما تبحث عنه الأمهات الذين لديهم أطفال يتراوح عمرهم ما بين 12:2عامًا، محتوى تلفزيوني شائق وقيم لأطفالهم، والجدير بالذكر أنه من أفضل القنوات الفضائية الهادفة للأطفال تردد قناة كراميش 2024، حيث إن هذه القناة منذ استهلال نشأتها نالت إعجاب الملايين من المشاهدين لتقديمها الكثير من المحتويات المفيدة التي تساعد على تنمية المهارات وتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية لدى الأطفال، بالإضافة إلى طلاب المرحلة الإبتدائية، وسن البالغين.
تردد قناة كراميش 2024
تهدف تردد قناة كراميش 2024 (karameesh)، بتقديم محتوى من الأغاني الهادفة لتعليم الأطفال الصغار، وأطفال الكيجيهات، وأطفال المرحلة الابتدائية، لذلك تبحث الأمهات عن تردد القناة وكيفية ضبطها على جهاز الريسيفر التي نوضحه لكم بكل سهولة:
1- تردد قناة كراميش على النايل سات 2024
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد 11429.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3 /4.
- معامل الترميز: 27500.
2- تردد قناة كراميش على العرب سات 2024
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11390.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
كيفية ضبط تردد قناة كراميش 2024
الحصول على قناة كراميش ذات المحتوى الهاتف القيم يمكنك ضبط التردد على جهاز الرسيفر الخاص بك بالطريقة التالية:
- قم بالنقر على القائمة من ريموت الرسيفر.
- ثم قم باختيار الإعدادات من القائمة المنسدلة.
- قم باختيار منها بأيقونة تنزيل.
- قم بإدراج تردد القناه ومعدل الترميز و معدل تصحيح الخطأ والاستقطاب بصورة صحيحة.
- ثم قم بالنقر على حفظ، انتظر ثواني حتى يتم البحث والحفظ ثم قم بالضغط على موافق.
- بعد الانتهاء ببضع ثوان يتم تنزيل القناة على قائمه جهاز الرسيفر الخاص بك.