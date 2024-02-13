بسهولة أخفي أسمك وجمع رموز زخرفات ببجي موبايل وأسهل طريقة تحميل Pubg Mobile 2024 وشحن شدات

تحميل Pubg Mobile 2024 بالطريقة السهلة والآمنة علي الهواتف المختلفة مع أسهل طريقة يمكن من خلالها أن تخفي أسمك في ببجي موبايل والحصول علي شدات ببجي لكي ما تكمل مهام اللعبة المختلفة حيث أن لعبة Pubg Mobile 2024 للأندرويد هي الأكثر رواجاً بين الألعاب الإلكترونية المختلفة منذ انطلاق اللعبة علي المتاجر الإلكترونية المختلفة وعبر مغامرات لعبة Pubg Mobile 2024 يتم اكتشاف تفاصيل متعددة منها الطريقة الخاصة بأخفاء اسمك في اللعبة وغير ذلك من التفاصيل وسنتعرف علي معلومات متعددة في محتوي ببجي عبر الفقرات القادمة.

تحميل Pubg Mobile 2024 كيف يتم فيها أخفاء الاسم

بخطوات بسيطة يتم أخفاء أسمي في لعبة ببجي موبايل وهي كالآتي:-

أدخل علي موقع لعبة Pubg Mobile 2024. أيقونة مخزن لعبة ببجي حدد من خلالها الرمز الذي ترغبه. تعرض رموز Pubg Mobile 2024 الخاصة ببطاقات اللعبة المنظمة لمعارك ببجي. أختر بعد الخطوة السابقة أيقونة تغيير الاسم بتمرير اختيارك للأسفل. أستخدم العنصر المختار للعبة ببجي موبايل بضغط زر Use لفتح صفحة تغيير النظام. رموز ببجي موبايل لتشكيل الصوت وسجل اسمك وكتابة الحروف ورموز الزخرفة وتحديد الاسم بلصقه. داخل لعبة Pubg Mobile 2024 للأندرويد أضغط زر موافقة لتغيير الاسم. الخطوات السابقة تستخدم لتغيير اسمك في اليوم مرة واحدة فقط.

بعد تغيير الاسم قم بتسجيله في لعبة Pubg Mobile 2024

الطريقة التي عرضناها بفقرة المقال السابقة الخاصة بأخفاء الاسم نعرض الخطوات التي من خلالها يتم تغيير اسمك في ببجي موبايل كالآتي:-

عبر المتجر المتوافق مع هاتفك قم بتحميل تطبيق اللعبة.

سجل الدخول علي لعبة ببجي وحدد مخزن اللعبة بالأسفل ناحية اليمين.

عبر قوائم التطبيق الداخلية قم بتحديد تغيير اسم بطاقة Pubg Mobile 2024.

أضغط علي مربع أيقونة Use ومن خلالها غير أسمك وسجل الاسم الجديد.

بعد الخطوة السابقة التي تغير أسمك من خلاله وتسجيل الاسم الجديد أضغط مربع حفظ.

تنفذ تلك الخطوات بعد تحميل Pubg Mobile 2024 علي هاتفك.

الطريقة التي يتم من خلالها تنزيل ببجي موبايل سنعرضها في فقرات المقال التالية.

رموز Pubg Mobile 2024 المساعدة لك في أخفاء اسمك

قبل أن نعرض خطوات تحميل Pubg Mobile 2024 نتعرف علي رموز أخفاء اسمك في ببجي موبايل كالآتي:-

أخفي أسمك عبر رمز ببجي موبايل O فوقه – سجل بعد ذلك نفس الخطوة رمز ببجي موبايل حرف I فوقه – كرر نفس العملية مرة أخري رموز Pubg Mobile 2024 بحرف U فوقه – مع تكرار نفس الخطوة لأخفاء الاسم سجل حرف E فوقه – رمز E مع – تعلوه وهو رمز آخر لعبة Pubg Mobile 2024 بحرف A فوقه علامة – رمز حرف I فوقه رمز ~ أدخل بعدها () أستخدم رمز لعبة ببجي موبايل لأخفاء الاسم تسجيل علامة – كود أسترداد في اللعبة SCRLTJG6PZLB ببجي موبايل كود أسترداد آخر GPKAHXJLM7U

شحن شدات ببجي موبايل 2024

هناك العديد من المواقع التي تنشر أخبار شحن شدات ببجي موبايل عبر ID ولكن تكون غير آمنة وغير مضمونة ويجب توخي الحذر من تلك المواقع ولكن الطريقة الأكثر أماناً هي التي تتم عبر موقع ببجي الرسمي بعد تحديد الكمية المرغوبة ودفع الرسوم المقررة لعدد الشدات كما يتم شحن شدات Pubg عبر بعض المتاجر المعروفة في كل دولة علي حدا.

ما هي رموز Pubg Mobile 2024 لزخرفة الاسم

بعد أن يتم تحميل Pubg Mobile 2024 علي هاتفك هناك العديد من الرموز المستخدمة في زخرفة الاسم بأشكال متعددة كما أن رموز لعبة Pubg Mobile 2024 من خلالها تحصل علي اسم مميز ويكون غير مألوف كما عبر الرموز يمكنك تحديث اسمك في ببجي ولذلك تم أرفاق الصورة التوضيحية الخاصة بالرموز لزخرفة الاسم في محتوي المقال استخدم منها ما تريد.

طريقة تحميل Pubg Mobile 2024 علي هاتفك

الطريقة الآمنة التي يتم من خلالها تنزيل ببجي موبايل علي هاتفك هي عبر المتاجر الرسمية كالآتي:-

هواتف أند رويد من متجر Google Play وهواتف أيفون من متجر Apple Store. أدخل علي المتجر وأبحث عن لعبة Pubg Mobile 2024 بمربع البحث. تظهر اللعبة بالصفحة الرئيسية أضغط علي مربع تحميل. يتم تحميل ببجي علي هاتفك في دقائق بسيطة.

تحميل Pubg Mobile 2024 علي هاتفك يتم من خلال المتاجر الرسمية وأستمتع بالرموز المختلفة لتغيير وزخرفة الاسم بشكل سهل في مغامرات ببجي المختلفة.