“سجل بسرعة واستفيد“ فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية 2024 بالجزائر ostad.education.gov.dz

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في دولة الجزائر بإطلاق منصة فضاء الاساتذة وزارة التربية، والتي سوف يتم من خلالها جميع المعاملات التي تخص المعلمين وذلك بدلا من النظام الورقي، يجب العلم أن طلب اختيار الرغبات سوف يتم من خلالها أيضا وفي حين استخدام طرق غير المنصة تعتبر ملغية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التسجيل في المنصة وسوف نوضح أيضا خطوات التقديم.

فضاء الاساتذة وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم داخل الجزائر عن منصة فضاء الأساتذة وأكدت أنه سوف يتم من خلالها التقديم على حركات التنقل السنوية وذلك من أجل ضمان أن الفرص سوف تكون متساوية للجميع.

رابط التسجيل في منصة فضاء الأساتذة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تسجيل الدخول في المنصة:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة والذي صرحت عنه الوزارة. قم بالنقر على خانة إنشاء حساب جديد، يرجى إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك والرقم التعريفي للعمل.ِ سوف تستلم كود التحقق على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله وذلك من أجل التأكد من هوية المتقدم. في حين إذا كنت تريد تغيير المنصب الخاص بك قم بالدخول على زر المناصب الشاغرة، لكن يجب العلم أنه لا يحق لك تغيير المنصب مرة اخرى إلا بعد قضاء 3 أعوام في المنصب الذي قمت باختياره.

الخدمات التي تقدمها المنصة

تقدم منصة فضاء الأساتذة مجموعة من الخدمات المتنوعة: