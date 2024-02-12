اضبط تردد قناة وناسة الجديد فبراير 2024 نزل تردد قناه لولو الشطورة أفضل قنوات الأطفال ودلع طفك

عمليات البحث لا تتوقف ابدا على تردد قناة وناسة الجديد فبراير 2024 لما تقدمه القناه من محتوي متميز ومسلي للأطفال الذين يعشقون هذه القناه للاستمتاع بأغاني لولو الشطورة وغيرها من الاغاني والبرامج الطفولية الممتعة، حيث يسعى كل رب منزل لتنزيل تردد قنوات الأطفال الجديدة أول بأول لتقديم وسيلة التسلية لطفله والتي يمكنه من خلالها تعلم بعض المهارات والصفات الجيدة مثل حب الفن وتعلم الحديث ورد الفعل والانتباه وغيرها من الأمور الأخري، ومن خلال ما بتبقي من السطور فسوف نقدم لحضراتكم تردد وناسة الحديث وأهم ما تقدمه القناه على مجريات الـ 24 ساعة.

اضبط تردد قناة وناسة الجديد فبراير 2024

الآن نطلعكم على تردد قناة وناسة الجديد 2024 لضبطها لطفلك على الريسيفر الخاص بك ليبدأ رحلة الاستمتاع والتسالي وننصح بأن تضع القناه ضمن القنوات المفضلة لديك:

القناه وناسة القمر الصناعي نايل سات التردد 11270 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

قناه وناسة للأطفال

قناه وناسة هي ملك لمجموعة قنوات ام بي سي ومقرها بالمملكة العربية السعودية وتأسست في يوليو2023 ويملكها المطرب السعودي راشد الماجد الذي افتتحها من خلال حفل غنائي ساهر ودعي خلاله الكثير من نجوم الفن والصحفيين وهي قناه مجانية تعرض الاغاني والموسيقي والبرامج باللغة العربية ولعل ابرز الاغاني التي تقدمها القناه التالي:

الحرامي سرق لولو.

اغنية بيب بيب.

اغنية يلا تنام.

اغنية يا شرطة حرامي.

اغنية هالصيصان شو حلوين.

وتعدقناه وناسة هي أحد أكثر القنوات تحقيقا للمشاهدة خلال الشهور الماضية وأصبحت منافسة قوية جدا لقناة طيور الجنة وقناة توم وجيري وغيرها من القنوات الطفولية العريقة.