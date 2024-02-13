جوجل تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطرح تطبيق Gemini 2024 الآن في الولايات المتحدة وقريبا في كافة أنحاء العالم

تطبيق Gemini، قامت شركة ‫Google‬ المعروفة في الفترة الأخيرة بإطلاق واحد من أحدث التطبيقات الخاصة بها والذي يكون مخصص بدرجة كبيرة لجميع الهواتف المحمولة وهو عبارة عن تطبيق يعمل كمساعد خاص بالهواتف الذكية يعتمد ويقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن في بداية إطلاق هذا التطبيق لم يكن يعمل إلا في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة به في المقال.

تطبيق Gemini

‏هذا التطبيق هو تطبيق يقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة مستخدم الهاتف المحمول في الكثير من الأمور حيث يمكن من خلال هذا التطبيق القيام استخدام مساعد ‫Google‬ الصوتي وأيضا التحكم الكامل في الجهاز الخاص بك وكذلك القيام بإجراء المكالمات الصوتية والبحث الصوتي، وسوف يتم أيضا استخدام هذا التطبيق بشكل جيد جدا في المساعدة في العمليات التالية التي تحدث على الهواتف الذكية مثل حسابات الاوتلوك Outlook وهي المسئولة عن رسائل البريد الإلكتروني وكذلك برنامج الورد Word وهو المستخدم في معالجة النصوص.

تحميل تطبيق Gemini خارج الولايات المتحدة

على الرغم من أن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من تحميل هذا التطبيق خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتمكنوا بسبب الحظر الجغرافي، ولكن بعد ذلك وبعد استخدام أنظمة ال APK المتوفرة على الإنترنت بعض الأشخاص تمكنوا من تحميل هذا التطبيق ولكنه بدون جدوى لم يتمتع بإمكانياته المعروضة، وبناءً على التصريح الصادر من الموقع الأمريكي androidpolice الذي وضح أنه بداية من يوم الإثنين أعلنت ‫Google‬ عن نشر هذا التطبيق في العديد من المناطق الأخرى ومنها منطقة آسيا وكذلك المحيد الهادي وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأفريقيا، وتم التأكيد أيضا من الشركة أنه سوف يتم توفير الكثير من الاصدارات الخاصة بالتطبيق حتى يتوافق مع جميع أنواع الهواتف.